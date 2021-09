Edelhert Hubertus, icoon van de Hoge Veluwe, wordt verwerkt tot biefstuk

Het beroemde edelhert Hubertus, dat leefde op de Hoge Veluwe, wordt geserveerd in het restaurant van het nationale park. De kop wordt opgezet en tentoongesteld.

Het 10-jarige hert vond afgelopen dinsdag de dood tijdens de bronst. Hubertus werd aangevallen door een rivaal waarbij hij werd gevorkeld in zijn lies; doorboord door het gewei van het andere hert. Daarbij raakten meerdere organen beschadigd. Beheerders van het park verlosten hem vervolgens uit zijn lijden.

Het edelhert was erg populair onder bezoekers van het park. Het dier was in vergelijking met andere herten vrij benaderbaar en liet zich makkelijk fotograferen. Ook had hij een imposant gewei. Dat komt in een van de gebouwen op het nationale park te hangen.