AZ-coach blijft positief ondanks voorlaatste plaats: 'Routiniers moeten handschoen oppakken'

AZ staat voorlaatste, maar trainer Jansen denkt nog niet aan 'minder jaar' - NOS

AZ-trainer Pascal Jansen zag veel belangrijke spelers vertrekken afgelopen zomer. Bepalende spelers als Teun Koopmeiners (Atalanta), Calvin Stengs (Nice) en Myron Boadu (AS Monaco) vlogen uit naar het buitenland. Als een braindrain, of talentdrain, beter gezegd. "Dat is inherent aan het voetbal", relativeert Jansen echter. "Dat biedt ook weer ruimte aan andere spelers en we hebben nog gewoon goede spelers. Dat hebben we ook aangetoond de afgelopen wedstrijden, maar we zitten in wat zwaarder weer." Stroeve start Zeg maar gerust zwaar weer. AZ bezet de voorlaatste plaats op de ranglijst. Nog maar één keer wisten de Alkmaarders te winnen deze competitie, drie keer ging de ploeg van Jansen onderuit. RKC Waalwijk, PSV en Heracles Almelo bleken allemaal te sterk.

AZ-trainer Jansen over leegloop: 'Routiniers moeten nu de handschoen oppakken' - NOS

"Het is een stroeve start, een vervelende start. Maar we zijn er wel van overtuigd dat we een dusdanige selectie hebben dat we beter kunnen dan we op dit moment aantonen met onze plek op de ranglijst. We constateren dat we best behoorlijk spelen, maar dat het niet altijd heeft meegezeten." Volgens Jansen moet de weg omhoog worden ingeslagen met de routiniers van de selectie als kartrekkers. "Jongens zoals Martins Indi, Letschert en Midtsjø, zij moeten toch die handschoen wel oppakken."