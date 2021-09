Wekdienst 23/9: VS geeft kunstschat terug • Dag 2 Algemene Politieke Beschouwingen

Maar eerst het weer. Er zijn vandaag perioden met zon. In de loop van de dag komt er meer bewolking en in het noorden valt mogelijk wat regen. Het wordt 18 tot 20 graden en er waait een stevige westelijke wind.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Tweede Kamer praat verder over de begrotingsplannen voor volgend jaar. Op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen beantwoordt het demissionaire kabinet vragen die Kamerleden hebben gesteld, en geeft het zijn oordeel over tegenvoorstellen vanuit de oppositie.

De Duitse bondskanselierskandidaten gaan voor de laatste keer deze campagne met elkaar in debat voor de verkiezingen van aanstaande zondag. Volgens onderzoek werden de voorgaande debatten gewonnen door SPD-kandidaat Olaf Scholz, de sociaaldemocraat die inmiddels al lange tijd in de peilingen leidt.

En de Verenigde Staten geven een kleitablet terug aan Irak, het Gilgamesh tablet. Het is waarschijnlijk vlak na de Eerste Golfoorlog gestolen uit een Iraaks museum. Het is een van de vele duizenden gestolen kunstschatten die de VS teruggeeft.

Wat heb je gemist?

Zo'n 550.000 Nederlandse huishoudens leven in zogeheten energiearmoede. Zij hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. Dat concludeert onderzoeksorganisatie TNO, op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2019 voor ruim 6,1 miljoen huishoudens.

"Uit ons onderzoek blijkt dat bijna de helft van de huishoudens in een onvoldoende geïsoleerd huis woont en daar niet zo veel aan kan doen. Een groot deel van hen heeft op dit moment geen probleem met het betalen van hun energierekening. Maar als de gasprijs verder gaat stijgen, kan een deel van de huishoudens uit deze groep alsnog een betalingsprobleem krijgen", waarschuwt hoofdonderzoeker Mulder van TNO.

Ander nieuws uit de nacht:

Wakker Dier roept De Keurslager uit tot grootste Liegebeest 2021: De Keurslager is vanochtend uitgeroepen tot grootste Liegebeest van 2021. "Veel mensen vertrouwen hun Keurslager en denken dat het daar wel goed zit. Maar helaas: er kan gewoon plofkip in de schappen liggen", zegt Kenny Oostrik van Wakker Dier.

Algerije sluit luchtruim voor Marokko om diplomatieke onenigheid: Algerije sluit het luchtruim voor alle militaire vliegtuigen en burgertoestellen uit Marokko. De autoriteiten kondigen die maatregel aan vanwege "aanhoudende provocaties en vijandelijke praktijken" van het buurland.

'Medicijnwaakhond VS keurt extra prik goed voor 65-plussers': de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA keurt naar alle waarschijnlijkheid een boostervaccin goed voor 65-plussers. Naar verluidt komt de derde prik ook beschikbaar voor mensen met een kwetsbare gezondheid en Amerikanen die vanwege hun werk risico lopen.

En dan nog even dit:

De 25-jarige Dirk Lauret uit Mierlo bleef in 5 vwo nog zitten, maar rondt nu drie masters tegelijk aan de TU Eindhoven cum laude af. Dat is nog nooit eerder gebeurd op de TU Eindhoven.

Hij volgde een bachelor Electrical Engineering, en kwam er tijdens een van zijn keuzevakken achter dat hij lesgeven leuk vond en veel interesse had in richting van veiligheid in de technologie. Dat maakte het kiezen van een master vervolgens zo moeilijk dat hij en voor de master Electrical Engineering ging, maar ook Information Security Technology, en Science Education and Communication.

Vrienden en familie verklaarden Lauret voor gek toen hij over zijn plannen vertelde, maar na doorbijten en hard studeren rondde zijn master binnen drie jaar tijd af.