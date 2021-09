Benzema in bloedvorm en hattrick-held Asensio leiden Real naar koppositie

Hij wordt 34 in december, maar Karim Benzema rijpt als een goede whisky; hoe langer in het voetbal, hoe beter de prestaties. Woensdagavond leidde de Fransman Real Madrid naar een 6-1 overwinning op Real Mallorca en de koppositie in La Liga.

Benzema opende al in de derde minuut de score, door optimaal te profiteren van een slechte aanname en wegglijden van Josep Gayá. Benzema pikte de bal op en rondde bekwaam af (1-0).

Een kwartier voor rust stelde de aanvoerder van Real Madrid - Benzema nam de band over van de vertrokken Sergio Ramos - Marco Asensio in staat de 3-1 te maken met een kaats in de loop van de Spanjaard.