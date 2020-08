Turkije stuurt onderzoeksschip de zee op, Griekenland protesteert

De spanningen tussen Griekenland en Turkije zijn opgelopen, nu Turkije bekend heeft gemaakt dat het weer een onderzoeksschip naar de Middellandse Zee heeft gestuurd om naar aardgas te zoeken.

Griekenland, gesteund door de rest van de EU, zegt dat het deel van de zee waar de Turken onderzoek doen bij Grieks-Cyprus hoort. Griekenland heeft de Turkse autoriteiten opgeroepen het schip terug te halen, maar Ankara weigert dat en heeft aangekondigd dat het nog meer schepen een vergunning wil geven voor onderzoek.

Griekenland en Turkije ruziën over boorplannen naar gas en olie in het oostelijke deel van de Middellandse Zee. De afgelopen decennia hebben conflicten over boorrechten al eens bijna tot oorlog tussen de twee landen geleid.

Griekenland praat met VS

Het Turkse seismische onderzoeksschip Oruc Reis vertrok gisteren, vergezeld door Turkse oorlogsschepen. Griekenland heeft ook schepen gestuurd om de Oruc Reis in de gaten te houden.

De Griekse minister van Buitenlandse Zaken Dendias spreekt vrijdag in Wenen met zijn Amerikaanse ambtgenoot Pompeo. Ook de Turkse acties in het oostelijke Middellandse Zeegebied staan op de agenda van het overleg.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken praten vrijdag eveneens over de kwestie, in de marge van een bijeenkomst die is gewijd aan de spanningen rond de uitslag van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland.