Eerste punt én eerste goal voor hekkensluiter PEC: 1-1 tegen Sparta

Van Crooij speelde tussen 2018 en 2020 in Zwolle, maar juichte allesbehalve ingetogen, zoals je zo vaak - te vaak - ziet in het voetbal.

Maar eerst moest de gifbeker nog even helemaal leeg. Na 59 seconden lag de bal al achter PEC-doelman Kostas Lamprou, Vito van Crooij scoorde met een vallende kopbal die via de binnenkant van de paal binnenviel: 0-1.

Een weelde is het nog altijd niet in Zwolle, maar PEC kan opgelucht ademhalen. De hekkensluiter van de eredivisie pakte woensdagavond tegen Sparta zijn eerste punt én maakte zijn eerste doelpunt van dit seizoen: 1-1.

Maar zeven minuten later was daar de bevrijdende treffer voor PEC, de allereerste dus van het seizoen. Met nul punten en nul treffers in de eerste vijf wedstrijden hadden de Zwollenaren de afgelopen weken een record gevestigd in de eredivisie: de slechtste start sinds de oprichting van de hoogste profafdeling.

Het was aan Yuta Nakayama en Daishawn Redan te danken dat de fans van PEC eindelijk eens iets te juichen hadden. Nakayama zette goed door en trok de bal laag voor, waarna Redan de bal net voordat Bryan Smeets kon ingrijpen in het doel prikte: 1-1.

Twaalf minuten voor tijd zorgde Eliano Reijnders er bijna op schitterende wijze voor dat PEC niet het eerste punt, maar de eerste overwinning kon vieren. De invaller zag zijn omhaal maar net over gaan.

Een Zwolse zege was gezien de kansenverhouding verdiend geweest, maar laat nog even op zich wachten. Zaterdag krijgt PEC een nieuwe kans, op bezoek bij FC Utrecht. Tot die tijd blijft de ploeg van trainer Art Langeler laatste, met één punt uit zes wedstrijden.