Spanningen bij Marengo-proces, advocaat gaat klagen over rechters

Aanleiding is dat de rechters gisteren een betoog van het Openbaar Ministerie door lieten gaan over een aantal advocaten van de verdachten. Volgens Bouchikhi zijn de advocaten verdacht gemaakt en beschadigd.

Op dag twee van de voorbereidende zitting van het Marengo-proces in de rechtbank van Schiphol zijn de spanningen tussen de advocaten, rechters en het Openbaar Ministerie opnieuw hoog opgelopen. Advocaat Yassine Bouchikhi richtte zijn pijlen op de rechters. Hij zei zich te gaan beklagen bij de president van de Amsterdamse rechtbank over de rechters van het proces.

In totaal staan zeventien verdachten voor de rechter in het Marengo-proces. Zij worden verdacht van meerdere moorden, pogingen tot moord en voorbereidingen daarvoor. Hoofdverdachte Ridouan Taghi is niet aanwezig.

Het OM zei gisteren dat uit gekraakte beveiligde berichten blijkt dat een aantal advocaten in 2015 informatie uit dossiers van verdachten heeft doorgespeeld naar de organisatie van Taghi. Op dat moment golden er beperkingen, waardoor de informatie niet gedeeld mocht worden. Bouchikhi, advocaat van Zaki R., probeerde het betoog nog tegen te houden, omdat het "pure laster en onzin" zou zijn.

"Wij zijn op een schaakbord gezet", reageerde Bouchikhi vandaag woedend. "Er wordt geprobeerd een wig te drijven tussen ons en onze cliënten." De advocaat zegt nooit eerder een klacht te hebben ingediend over rechters. "Ik moet zelfs uitzoeken hoe dat in zijn werk gaat. Maar de manier waarop het voorzitterschap heeft gefaald, kan niet zonder consequenties blijven." Hij zei het als zijn plicht aan zichzelf en zijn familie te zien zijn naam gezuiverd te krijgen.

Discriminatie

Later werd de advocaat op zijn vingers getikt omdat hij tijdens een pauze even informeel contact had met verdachte Mohamed R., die een contactverbod heeft. Bouchikhi ontvlamde daarop weer en betichtte de rechters van discriminatie.

"Als er iets onwenselijks gebeurt, spreekt u alleen mij aan en niet andere advocaten. Is dat omdat ik Marokkaan ben?", reageerde hij furieus. De andere advocaten vielen hem bij. "Wie mag nou wel of niet met elkaar contact hebben?", vroeg advocaat Guy Weski. Volgens een andere advocaat, Laura ter Steeg, duurde het desbetreffende gesprek "welgeteld twaalf seconden".

Excuses rechtbankvoorzitter

De rechters stelden dat de reprimande niets met zijn afkomst te maken heeft en schorsten de zitting. Na de lunch kwam de rechtbankvoorzitter terug op de ontstane commotie. "Vanochtend eindigden we met onrust. We zijn niet gelukkig hoe de discussie verliep. We vertrouwen op de professionaliteit en de integriteit van de advocaten, daar gaan we van uit. Het ging niet over uw persoon." De voorzitter trok de reprimande in en bood zijn excuses aan.

Toch was de zaak voor de advocaten hier niet mee afgedaan. Advocaat Max den Blanken nam het voor Bouchikhi op. "Door de reprimande van de rechtbank zou de indruk kunnen ontstaan dat de verdachte een contactverbod verbrak, en dat de advocaat daarmee inderdaad een boodschappenjongen was."

"Daarom reageerde hij emotioneel", zei hij over zijn collega. "Hij heeft de eed afgelegd en hij draagt een toga. Hij voelde zich in het verdachtenbankje geplaatst omdat alleen hij werd aangesproken."

Met de sussende opmerkingen van de voorzitter was wat Bouchikhi betreft ook de kous niet af. "Dat dit een gevolg gaat krijgen, is duidelijk", aldus de raadsman. "Hier blijft het niet bij", zonder dat duidelijk werd wat hij hiermee bedoelde.