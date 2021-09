Zaak Gabby Petito en spoorloze verloofde leidt tot 'online wervelwind'

De Instagram-pagina van de Amerikaanse Gabby Petito stond er wekenlang vol mee: foto's van haar en haar verloofde Brian Laundrie, poserend in spectaculaire natuurgebieden en bij fotogenieke kliffen. Maar deze maand brokkelde het beeld van een sprookjesachtige rondreis door de Verenigde Staten stukje bij beetje af.

Eerst verloren de ouders van Petito het contact met hun dochter, kort daarna keerde Laundrie in zijn eentje terug naar huis. Waar zijn verloofde was, wilde hij niet zeggen. De zaak kwam in een stroomversnelling toen Petito's ouders hun dochter als vermist opgaven. Afgelopen zondag werd haar lichaam gevonden in een nationaal park in Wyoming. Laundrie is ondertussen al dagen spoorloos.

De zaak houdt veel Amerikanen bezig. Persbureau AP spreekt van een "online wervelwind" met huis-tuin-en-keukenspeurneuzen die via onder meer TikTok en Instagram allerlei eigen theorieën over de zaak delen. De FBI en de politie zeggen te zijn overspoeld met tips over de mogelijke locatie van Laundrie. Naar hem wordt nu gezocht in een natuurreservaat in Florida, onder meer met duikteams.

