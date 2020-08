Introweken achter de webcam: 'het was heel gezellig, online kan prima'

De introductieweken voor aankomend studenten zijn begonnen. Vorige week al de El Cid in Leiden, deze week ook in Utrecht en Groningen. Studenten leren van achter hun laptop hun nieuwe studiestad kennen. Hoe bevalt dat? Volgens Mirte Haanappel, voorzitter van de El Cid, gaat dat meer dan prima: "Je ziet echt dat de studenten elkaar goed hebben leren kennen in die online week." In Leiden doen dit jaar 4000 studenten mee aan de introductieweek, 400 meer dan het jaar ervoor. Ze kunnen op hun computer of via een app op hun telefoon meedoen aan activiteiten. "Er waren livestreams en kennismakingsspellen. Er werd verteld over de studie en mensen konden een drankje met elkaar doen van achter het scherm", vertelt Tristan Tuls als kersverse Leidse student. Hij kijkt terug op een geslaagde introductieweek: "Het was enorm gezellig, online kan het dus ook."

'Mentorgroep 191' videobelt met elkaar - Remco den Arend

Ook in Utrecht en Groningen waar de introductieweken nog bezig zijn, zijn ze er positief over. Jean Paul Matser van de Utrechtse introductieweek UIT: "Vandaag is alweer de laatste dag en ik denk dat we kunnen terugkijken op een heel geslaagde week." Ook in deze steden konden de studenten elkaar en de stad online leren kennen. In Utrecht konden de studenten bijvoorbeeld een online 360-tour door de stad doen, inclusief geluiden van de stad op de achtergrond. Een van de studenten voor wie zo'n tour eigenlijk wel goed uitkwam is Pim van Achthoven: "Mijn been zit in het gips, dus naar de UIT toegaan was wel een stuk lastiger geworden."

Behalve online hebben de drie steden ook een fysiek programma. In Leiden mag je met je groepje een dag naar de stad komen en in Groningen en Utrecht kun je je inschrijven voor activiteiten bij onder meer studentenverenigingen, musea en sportverenigingen. Pim deed met zijn gipsbeen mee aan een clinic rolstoelbasketbal. De organisatoren van de introductieweken in Leiden, Utrecht en Groningen zijn blij dat er ook fysiek nog het een en ander kan. "Ik hoor toch wel van bijna iedereen die ik spreek dat ze het heel fijn vinden dat ze ook langs mogen komen. Dat geeft toch een beter beeld van de stad dan een online sessie", zegt Floris Ganzeboom van de KEIweek in Groningen.

Quote Zo'n dagje online kan best een goede toevoeging zijn Mirte Haanappel, voorzitter El Cid in Leiden