PSV ontsnapt ternauwernood aan nieuwe tik, maar ziet Madueke uitvallen

Bekijk de samenvatting van Go Ahead Eagles - PSV - NOS

PSV heeft met hangen en wurgen een nieuwe zeperd voorkomen. Drie dagen na de oorwassing tegen Feyenoord leek een energiek spelend Go Ahead Eagles de Eindhovenaren op 1-1 te houden. Kort voor tijd kopte Marco van Ginkel de bezoekers echter alsnog naar de zege: 1-2. De achterstand van PSV op koploper Ajax blijft daardoor beperkt tot een punt. Hoe hard het gelag ook was voor de supporters van Go Ahead, zij waren voor de 1-2 wel verwend met een heerlijke pot voetbal, met veel momenten van opwinding voor beide doelen. Gakpo maakt 0-1 Voortgedreven door de adrenaline van de overwinning op aartsrivaal PEC Zwolle, begon Go Ahead sterk in de eigen Adelaarshorst. In de zesde minuut had basisdebutant Iñigo Córdoba de openingstreffer op zijn schoen na een fraaie pass van Marc Cardona, maar de Spanjaard gleed de bal over. De eerste echte kans aan de andere kant zat er wél gelijk in. In de vijftiende minuut werd Cody Gakpo gevonden door Eran Zahavi, een knap passje, de Oranje-international nam aan met links en knalde met rechts binnen in de korte hoek: 0-1.

Cody Gakpo heeft net de score geopend in Deventer - ANP

Go Ahead Eagles kreeg ook na de openingstreffer goede kansen. Córdoba hielp opnieuw een prima kans om zeep, terwijl Cardona maar net voorlangs schoot na een fraai hakje van Giannis Botos, de maker van de enige treffer in de IJsselderby van zondag. PSV werd gevaarlijk via onder meer Zahavi, die de bal in kansrijke positie helemaal verkeerd raakte, de in de basiself teruggekeerde Noni Madueke en Gakpo. Maar Go Ahead-doelman Warner Hahn hield de schade beperkt tot één tegentreffer voor rust. Schmidt wisselt Zahavi PSV-trainer Roger Schmidt greep in de rust in en bracht verdedigers Jordan Teze en Armando Obispo voor Philipp Max en Zahavi. Al kan je bij Schmidt nooit uitsluiten dat Max en Zahavi krachten mochten sparen richting komend weekeinde.

Roger Schmidt wisselde er weer lustig op los - Pro Shots

Hoe dan ook, de wissels hadden niet het gewenste effect. Met Gakpo in de spits en Ritsu Doan doorgeschoven naar de voorhoede begon PSV aardig aan de tweede helft, maar tien minuten na rust was invaller Teze zijn directe tegenstander Córdoba kwijt en zag hij de Spanjaard 1-1 maken. Córdoba schoot op fraaie wijze via de onderkant van de lat raak in de korte hoek, waar PSV-doelman Joël Drommel een opmerkelijk groot gat liet vallen, wellicht speculerend op een voorzet. Daarmee was driemaal scheepsrecht voor de aanvaller van Go Ahead. Twee minuten na de gelijkmaker kreeg Botos zelfs een prima mogelijkheid om Go Ahead Eagles op een niet eens onverdiende voorsprong te schieten, maar de Griek mikte recht op Drommel.

Iñigo Córdoba viert zijn gelijkmaker - ANP

Hoewel de spanning volop aanwezig bleef, nam het aantal mogelijkheden daarna af. Niet verwonderlijk, gezien het feit dat er met de krachten gesmeten was, met name door de thuisploeg. Madueke geblesseerd Twintig minuten voor tijd viel Madueke geblesseerd uit, het scenario dat Schmidt nou juist had willen voorkomen door de jongeling tegen Feyenoord op de bank te zetten. Zijn vervanger Yorbe Vertessen was dik vijf minuten later het dichtst bij een PSV-treffer, maar zijn schot zeilde net over. Een nieuwe domper tekende zich af, maar vijf minuten voor tijd redde Van Ginkel zijn ploeg. De middenvelder kopte goed binnen uit een hoekschop van Gakpo, tot opluchting van iedereen met een PSV-hart: 1-2. Bekijk hieronder de reactie van PSV-trainer Schmidt, die het praten over de vele wisselingen beu is: "Ik weet meer van belasting dan jij." En die van matchwinner Van Ginkel: