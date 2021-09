FC Utrecht komt topvijf eredivisie binnen na overwinning bij NEC

Een levendige eerste helft, met kansen over en weer, leverde één doelpunt op. Een snel genomen hoekschop van FC Utrecht kwam bij Bart Ramselaar terecht en de middenvelder twijfelde geen moment. Hij haalde van ruim twintig meter uit en zag de bal buiten bereik van doelman Mattijs Branderhorst het doel invliegen.

FC Utrecht heeft goede zaken gedaan in de eredivisie. Dankzij een 3-0 zege bij NEC hebben de Utrechters zich genesteld in de topvijf van de ranglijst.

NEC had meerdere gevaarlijke momenten en was met onder anderen Elayis Tavsan en Edgar Barreto enkele keren dicht bij de gelijkmaker. Tavsan kwam gevaarlijk door aan de rechterkant, maar zag zijn inzet na tussenkomst van Django Warmerdam op de lat belanden. De 37-jarige Barreto, die voor het eerst dit seizoen een basisplaats had bij de Nijmegenaren, schoot voorlangs.

Aanvallend Utrecht na rust

Na rust zette Utrecht de thuisploeg flink onder druk en dat resulteerde al snel in een grote kans. Verdediger Mike van der Hoorn sprong hoog en kopte de bal hard op doel, maar Branderhorst kon nog net zijn hand erachter krijgen.

Terwijl NEC op jacht ging naar de 1-1, viel het tweede doelpunt van de avond toch aan de andere kant. Anastasios Douvikas kon de bal onbedreigd aannemen en ramde vanaf de rand van het strafschopgebied binnen. Ramselaar maakte even later ook nog de 0-3.