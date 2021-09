Duitse auto's worden elektrisch, maar niet zonder consequenties voor de industrie

Zo wil de grootste autofabrikant van het land, Volkswagen Groep, over tien jaar alleen nog maar elektrische auto's maken. Dat terwijl het overgrote deel van de productie nu nog uit auto's met verbrandingsmotoren bestaat: per jaar rollen er negen miljoen benzine- en dieselauto's van de band.

Duitsland maakt zich op voor de verkiezingen van aankomende zondag. Wie 'de nieuwe Angela Merkel' ook wordt: één van de thema's die de bondskanselier de komende jaren op zijn bordje krijgt, is de auto-industrie. Die sector is de belangrijkste motor van de Duitse economie, maar staat vanwege de nieuwe duurzaamheidseisen voor grote veranderingen.

Dat baart Siebert Kloster zorgen. Hij is lid van de ondernemingsraad van Volkswagen. "Er werken 47.000 mensen bij Volkswagen, plus een aantal tijdelijke krachten", zegt Kloster. Hij is bang dat veel banen verloren zullen gaan. "Ik vrees niet voor mezelf, maar voor de toekomst van mijn drie volwassen zonen en mijn kleinkinderen."

Der Spiegel-journalist Simon Hage dacht een paar jaar geleden nog dat de omslag een stap te ver zou zijn voor het Volkswagen-concern. "Maar intussen sta ik er toch van te kijken hoe ambitieus ze het aanpakken. Ze investeren in zeventig miljard euro in nieuwe technologieën de komende vijf jaar. Ze willen zelf accu's gaan fabriceren en een volledig eigen softwareafdeling opbouwen. Ze zijn echt een hele grote operatie aan het opzetten. Maar of ze het ook redden, zal in de komende jaren moeten blijken."

Volkswagen is lang niet het enige autobedrijf waar werkt dreigt te verdwijnen door de omslag naar elektrisch. Het gerenommeerde IFO-instituut berekende onlangs dat dit de Duitse auto-industrie weleens 200.000 banen kan kosten. Daarmee zou een derde van alle banen in de sector verdwijnen.

Emissieschandaal

Huidig bondskanselier Angela Merkel vindt dat de auto-industrie in Duitsland nog steeds "op nummer één" staat. Maar dat de auto-industrie "ook veel vertrouwen heeft verspeeld".

Met die laatste opmerking doelt ze op het emissieschandaal dat zes jaar geleden naar buiten kwam. Volkswagen plaatste jarenlang sjoemelsoftware in dieselauto's, waardoor het leek of de auto minder CO2 uitstootte dan hij daadwerkelijk deed. Miljardenclaims waren het gevolg. Vorige week startte de rechtszaak tegen de oud-topbestuurders onder wiens bewind het schandaal plaatsvond.