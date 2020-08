Kamer juicht niet voor verplichte quarantaine

Kamerdebat met kabinet over coronacrisis - ANP

De Tweede Kamer heeft nog veel vragen over de verplichte quarantaine die het kabinet wil opleggen aan mensen van wie uit bron- en contactonderzoek naar voren komt dat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Gisteren maakte minister De Jonge bekend dat het kabinet geen andere uitweg ziet dan zo'n verplichting. Controle van de maatregel wordt een taak van de veiligheidsregio's. De Kamer debatteert vandaag over het coronabeleid van het kabinet. De Kamerleden hebben daarvoor het zomerreces onderbroken. De meerderheid maakt zich grote zorgen over het weer oplopen van het aantal besmettingen. Maar veel fracties zijn kritisch over de verplichte quarantaine. D66: niet dreigen met de rechter Onder de tegenstanders is ook regeringspartij D66. Fractievoorzitter Jetten zei dat het kabinet mensen moet verleiden aan het onderzoek mee te doen in plaats van dreigen met de rechter. Hij noemde de maatregel van het kabinet 'paniekerig' en sprak van een 'afleidingsmanoeuvre'.

PvdA-voorman Asscher, die zeer kritisch is over het kabinetsbeleid, sprak zich niet uit tegen een quarantaineplicht, maar zei wel dat mensen die daardoor in de knel komen moeten worden geholpen, bijvoorbeeld door gederfde inkomsten te vergoeden of met een boodschappendienst. Ook Kamerlid Dik-Faber van coalitiepartij ChristenUnie pleitte voor een tegemoetkoming voor mensen die verplicht in quarantaine gaan.

