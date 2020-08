De Jonge stelt quarantaineverplichting in kritisch Kamerdebat uit

Kamerdebat met kabinet over coronacrisis - ANP

Minister De Jonge zal de quarantaineplicht voor mensen van wie uit bron- en contactonderzoek naar voren komt dat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus niet onmiddellijk instellen. Gisteren kondigde De Jonge aan dat hij die plicht volgende week wilde invoeren, maar tegen een kritische Tweede Kamer zei hij vandaag dat hij eerst nog een keer advies zal vragen aan het Outbreak Management Team over de noodzaak ervan. En hij zal het nieuwe instrument pas inzetten als de Kamer er nog een keer over heeft kunnen praten. Dat betekent in de praktijk dat de maatregel in elk geval een paar weken wordt uitgesteld. De Jonge staat nog steeds achter het principe dat niet in quarantaine gaan strafbaar moet worden, maar hij wil het plan nader uitwerken. Hij benadrukte dat de plicht de GGD'en moet ontlasten en niet juist werk opleveren. De minister sprak van een handreiking aan de Kamer, die heel veel vragen stelde over de plicht.

Wel snel plicht voor mensen die positief zijn getest De Jonge houdt er wel aan vast dat er zo snel mogelijk een quarantaineplicht komt voor mensen van wie al is vastgesteld dat ze besmet zijn. De Kamer debatteert vandaag over het coronabeleid van het kabinet. De Kamerleden hebben daarvoor het zomerreces onderbroken. De meerderheid maakt zich grote zorgen over het weer oplopen van het aantal besmettingen. Maar veel fracties toonden zich verrast door de verplichte quarantainemaatregel. D66: niet dreigen met de rechter Onder de critici is ook regeringspartij D66. Fractievoorzitter Jetten zei dat het kabinet mensen moet verleiden aan de adviezen gevolg te geven in plaats van dreigen met de rechter. Hij noemde de maatregel van het kabinet 'paniekerig' en sprak van een 'afleidingsmanoeuvre'.

PvdA-voorman Asscher, die veel bezwaren heeft tegen het kabinetsbeleid, sprak zich niet uit tegen een quarantaineplicht, maar zei wel dat mensen die daardoor in de knel komen moeten worden geholpen, bijvoorbeeld door gederfde inkomsten te vergoeden of met een boodschappendienst. Ook Kamerlid Dik-Faber van coalitiepartij ChristenUnie pleitte voor een tegemoetkoming voor mensen die verplicht in quarantaine gaan.

