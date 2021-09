WHO scherpt richtlijnen voor luchtvervuiling aan om miljoenen doden tegen te gaan

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) scherpt de richtlijnen voor luchtkwaliteit voor het eerst sinds 2005 aan. De maatregel moet het aantal doden door luchtvervuiling tegengaan. De WHO noemt luchtvervuiling een van de grootste milieubedreigingen voor de menselijke gezondheid.

Jaarlijks overlijden volgens de WHO zeven miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Dat maakt luchtvervuiling net zo'n groot gezondheidsgevaar als roken en ongezond eten.

De WHO zegt dat er nieuw bewijs is dat luchtvervuiling al op lagere niveaus schadelijk is en heeft daarom de norm voor vervuiling naar beneden bijgesteld. Blootstelling aan schadelijke stoffen in de lucht, ook in kleine hoeveelheden, kan leiden tot onder meer longkanker en hartziekten.

Met de nieuwe richtlijnen wil de WHO overheden wereldwijd aansporen om dit probleem aan te pakken. Zo moet het fijnstofgehalte jaarlijks met de helft worden teruggebracht, van 10 naar 5 microgram per kubieke meter. Volgens de organisatie kan bijna 80 procent van het aantal slachtoffers worden voorkomen als overheden zich aan het nieuwe pakket richtlijnen houden.

Duizenden doden in Nederland

Ook in Nederland voldoet de luchtkwaliteit op veel plekken niet aan de richtlijnen. Zo is astma bij kinderen in een op de vijf gevallen te herleiden naar blootstelling aan stikstofdioxide. In Nederland overlijden jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtvervuiling, zegt het Longfonds.

Het fonds zegt in een reactie op de aanscherping dat Nederland per direct de nieuwe richtlijnen moet volgen nu opnieuw aangetoond is hoe ongezond de huidige luchtkwaliteit is. "Dit nieuwe advies is een extra stok achter de deur om dit probleem aan te pakken", zegt een woordvoerder.

Het Rijk sloot vorig jaar het Schone Lucht Akkoord met gemeenten en provincies. Daarin staat dat het doel is om in 2030 te voldoen aan de oude richtlijnen van de WHO.