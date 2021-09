Martin zwaait af met wereldtitel gemengde ploegentijdrit, zilver Oranje

Tony Martin met ploeggenoten Koen Bouwman (l) en Jos van Emden (r) - NOS

Het is de Nederlandse ploeg niet gelukt om de wereldtitel te prolongeren op de gemengde ploegentijdrit bij de WK wielrennen in België. Het Nederlandse zestal moest in de race tegen de klok van 44,5 kilometer ondanks een sterke inhaalrace van Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten en Riejanne Markus genoegen nemen met het zilver. Afscheid Martin De afzwaaiende Tony Martin snelde in zijn laatste wedstrijd met Duitsland naar de wereldtitel, op gepaste afstand van Nederland: op de streep in Brugge kwam Oranje 12,79 seconden tekort voor het goud. Het brons ging naar Italië.

🇩🇪 🇩🇪 🇩🇪 🇩🇪 🇩🇪 🇩🇪



2021 UCI TEAM TIME TRIAL MIXED RELAY WORLD CHAMPIONS 🌈#Flanders2011 pic.twitter.com/kVsXRCMhdZ — UCI (@UCI_cycling) September 22, 2021

Titelverdediger Nederland ging in Knokke-Heist als laatste van start met de goed op elkaar ingespeelde Jos van Emden, Koen Bouwman en Bauke Mollema. De drie Nederlandse mannen konden echter niet mee in het geweld van vooral Italië en Duitsland. Oranje gaf 42 seconden toe op de Italianen en bijna 23 seconden op de Duitsers. Ook de Deense, Belgische en Britse mannen waren wat sneller. Italianen vliegen erin De Italianen grepen eerder deze maand de Europese titel en gingen als favoriet van start, met kersvers wereldkampioen Filippo Ganna als de grote motor van de ploeg. Ganna, Edoardo Affini en Matteo Sobrero zetten dan ook veruit de snelste tijd (24.18) neer in de vlakke rit van 22,5 kilometer naar Brugge.

Bouwman moest zijn landgenoten in de slotfase laten gaan. Van Emden en Mollema gaven het stokje over aan de sterke Nederlandse vrouwenploeg met kersvers wereldkampioene tijdrijden Van Dijk, Van Vleuten (derde in de tijdrit) en Markus (negende in de tijdrit). Hun missie: meer dan 42 seconden goedmaken op de Italiaanse vrouwen Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli en Elena Cecchini en bijna 23 seconden sneller rijden dan het sterke Duitse trio Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger. Dat eerste lukte: de Italiaanse vrouwen gaven te veel toe, waardoor zij de wereldtitel uit hun hoofd konden zetten. 10 seconden Maar de Duitse vrouwen wisten de door Martin, Nikias Arndt en Max Walscheid opgebouwde voorsprong wel met succes te verdedigen. Van Dijk, Van Vleuten en Markus pakten wel 10 seconden terug, maar dat was niet genoeg voor titelprolongatie. Viervoudig wereldkampioen tijdrijden Martin sluit zijn loopbaan daardoor af met een nieuwe regenboogtrui, die hij niet meer in wedstrijdverband zal dragen.

Programma WK wielrennen - NOS

Het was pas de tweede keer dat de gemengde ploegentijdrit op het programma stond bij de WK wielrennen. In 2019 was het eerste goud voor Nederland. Van Dijk en Van Vleuten waren er toen niet bij; Lucinda Brand en Amy Pieters reden destijds samen met Markus, Bouwman, Van Emden en Mollema. In 2020 werd het onderdeel op het WK geschrapt vanwege de coronapandemie.

Zo werkt de mixed relay De gemengde ploegentijdrit is in 2019 in het leven geroepen ter vervanging van de ploegentijdrit voor commerciële ploegen. De drie mannen en vrouwen rijden bij dit onderdeel apart van elkaar een ploegentijdrit. De mannen begonnen bij de WK in Knokke-Heist met een rit van 22,5 kilometer naar Brugge. Wanneer de tweede man over de streep kwam, mochten de drie vrouwen van start voor hun ploegentijdrit van 22 kilometer rond Brugge. Op de finish telde daar ook de tijd van de tweede renster.