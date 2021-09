Wielerbond wil tot Parijs 2024 'extra stap zetten', Jaspers nieuwe coach BMX

"We hadden ingezet op 7 plus. Dat zijn er wat meer geworden."

Bij de Olympische Spelen in Tokio was de wielerbond goed voor 12 medailles, meer dan welke andere sportbond in Nederland. Een verdubbeling ook van het aantal dat in Rio werd behaald.

Ondanks de successen ging er ook wel wat mis in Tokio. Er hadden meer medailles ingezeten. "Als je het hebt over de wegwedstrijd bij de vrouwen en het plankje van Mathieu van der Poel, dan hebben we geleerd dat je niet duidelijk genoeg kan zijn naar de atleten. Je moet zeker weten dat het helder is."

Van der Poel had niet begrepen dat het plankje wederom verwijderd zou worden, net als bij het test event in 2019. Hij nam een hindernis in de verwachting dat het er wel lag en ging hard onderuit.

Gunnewijk verlengde, net als Moerenhout bij de mannen, al voor de Spelen haar contract. Over haar aanblijven na Tokio zegt Veneberg: "We gaan niet op basis van een wedstrijd een beslissing nemen. Dat is niet onze stijl. Bovendien, als je ziet hoeveel titels er wel zijn gehaald, doe je ook heel veel goed."