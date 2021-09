Provincie komt omwonenden van probleemkanaal Almelo tegemoet

De schaderegeling voor omwonenden van het kanaal Almelo-de Haandrik wordt uitgebreid. Ook komt er waar nodig funderingsonderzoek, en subsidie voor funderingsverbetering. De provincie Overijssel heeft dat bekendgemaakt.

Gedeputeerde Bert Boerman zegt te willen werken aan "duurzaam herstel" omdat tal van de in totaal 400 woningen zijn verzakt en soms zware schade hebben opgelopen bij het uitdiepen van het kanaal.

Kant Nog Wal, de stichting die opkomt voor de gedupeerde bewoners, reageert bij RTV Oost "gematigd positief".

Het kanaal Almelo-De Haandrik werd eerder uitgediept zodat er grotere schepen doorheen kunnen. Al snel na de werkzaamheden meldden de eerste bewoners schade. Een aantal huizen raakte zelfs onbewoonbaar, veel huizen zijn nu gestut.

Uit nieuw onderzoek blijkt volgens de provincie dat er meerdere oorzaken zijn voor de verzakkingen. Daarbij speelt ook de veengrond onder de fundering van de huizen een rol. "Werkzaamheden aan het kanaal hebben soms gezorgd voor versnelling in het optreden van schades", zegt de provincie.

Niettemin erkent de provincie nu dat de werkzaamheden hebben bijgedragen aan de problemen.

Gebrek aan perspectief

"Als provinciebestuur zien we de onrust in het gebied. Het gebrek aan toekomstperspectief klinkt door in alle gesprekken die we voeren", zegt gedeputeerde Boerman. Hij breidt de bestaande schadevergoedingsregeling uit. Ook gaat de provincie meebetalen aan funderingsonderzoek en het herstel daarvan bij zwaarbeschadigde woningen.

Overijssel heeft tot nu toe aan 250 gedupeerde bewoners een bedrag van gezamenlijk bijna anderhalf miljoen euro toegekend voor schadeherstel. Bij ongeveer een derde van dat bedrag ging het om een schadevergoeding. De overige negen ton ging naar een subsidieregeling waarmee aannemers herstelwerkzaamheden kunnen uitvoeren.

Klip en klaar

Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe schaderegeling precies zal uitvallen. "Op basis van wat we nu hebben kunnen lezen, zijn we gematigd positief; over zowel schulderkenning als de regeling. Die lezen wij zo dat alleen als klip en klaar is dat de provincie niet verantwoordelijk is voor de schade, een subsidie kan volstaan", zegt Peter Blok van Kant Nog Wal. "Maar we moeten zien wat de uitwerking wordt, en die laat nog lange tijd op zich wachten."