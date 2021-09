Koeman beantwoordt geen vragen, maar leest verklaring voor: 'Heb geduld'

Koeman las een speech voor: "De financiële situatie van de club heeft gevolgen voor de sportieve prestaties en vice versa. Het is duidelijk dat we aan een nieuw elftal moeten bouwen zonder dat we grote investeringen kunnen doen. We geven jongeren nu kansen zoals in het verleden spelers als Xavi en Iniesta die ook kregen. Maar dat heeft tijd nodig."

De voormalig bondscoach vraagt het Catalaanse publiek om geduld. "We zijn een elftal in opbouw. Onze talenten van vandaag kunnen de sterren van de toekomst worden. Maar heb geduld."

"Hoog eindigen in de competitie zou al een succes op zich zijn en in de Champions League moeten we geen wonderen verwachten" vervolgde Koeman. "Europees voetbal is voor onze jonge spelers een goede leerschool. De wedstrijd tegen Bayern moet ook in dat perspectief worden gezien."

Koeman: "Ik weet dat de media het proces waarin we ons bevinden herkennen. Het is niet de eerste keer dat de club er zo voorstaat. We moeten in deze moeilijke tijden vertrouwen zien te houden. Wat dat betreft ben ik zeer tevreden met de steun van de fans, zoals maandag tegen Granada. Leve Barça."