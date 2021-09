Tweede ongeval bij WK wielrennen: aanrijding tussen Oostenrijkse renster en lijnbus

Volgens Cyclingnews gaat het om de 18-jarige Leila Gschwentner. De renster zou zaterdag deelnemen aan de WK op de weg voor junioren. De Oostenrijkse heeft meerdere breuken, maar is niet in levensgevaar, zo weet de Belgische krant De Standaard.

Een Oostenrijkse wielrenster is tijdens een verkenning van het parcours van de WK wielrennen gewond geraakt na een aanrijding met een lijnbus in Leuven. Dat meldt de lokale politie.

Aan de oprit van de ring in de Brusselsestraat in @stadleuven zijn de renners van de Oostenrijkse wielerploeg aangereden door een bus van @delijn . Eén wielrenster is afgevoerd met meerdere breuken. #robnieuws #robtv #robwk pic.twitter.com/szr0yj1NOz

Het is het tweede ongeluk rond het WK-parcours in België. Eerder was er al een ongeval waarbij ex-prof en commentator Chris Anker Sørensen om het leven kwam. De Deen werd met de fiets aangereden door een bestelwagen toen hij bezig was om het tijdritparcours te verkennen.