Rijkswaterstaat: scheuren in vloer vuurtoren al bekend, in wanden recent ontdekt

Bij de vuurtoren in Den Helder zijn in 1998 al constructiefouten vastgesteld door onderzoeksorganisatie TNO. Dat zegt Rijkswaterstaat tegen de NOS. Het was toen al bekend dat er scheuren in de gietijzeren vloeren zaten van het bovenste deel van de toren. Doordat er nu ook scheuren in de wanden zijn ontstaan, zou de gietijzeren constructie het volgens Rijkswaterstaat in één keer kunnen begeven.

Rijkswaterstaat gaat berekenen hoe snel de scheuren zich kunnen verspreiden en wat de risico's zijn bij bepaalde windkrachten. De afgelopen jaren is de vuurtoren volgens Rijkswaterstaat regelmatig geïnspecteerd. De scheuren in de wanden werden bij de laatste inspecties geconstateerd.

De toren bestaat uit 68 ringen die aan elkaar gebouwd zijn. Vooral de verdiepingen bovenin sluiten scheef aan op de wand en de centrale kolom. De scheuren in de vloeren, en nu ook in de wanden, leiden tot instortingsgevaar bij harde wind.

'Laksheid'

Volgens Jan Roelofsen, bestuurslid van bewonersvereniging Huisduiner Belang, zal het niet zo'n vaart lopen. Hij is niet bang dat de vuurtoren omvalt, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal, maar er moet volgens hem nu wel wat gebeuren vanwege de slechte staat van de vuurtoren.

Roelofsen, die namens de vereniging het contact onderhoudt met Rijkswaterstaat, trok jaren geleden al eens aan de bel en zei toen dat er hoognodig wat moest gebeuren. "Toen was het volgens Rijkswaterstaat nog helemaal niet zover", zegt Roelofsen. "Het was een kreet die ik liet vallen, maar nu is het wel zover. Dus iedereen bij Rijkswaterstaat heeft zitten slapen."

Roelofsen snapt niet waarom er niet eerder iets is gebeurd. "Ik noem het maar even laksheid. Je kan wel zeggen: onderzoek, onderzoek, maar een onderzoek hoeft niet vier jaar te duren. In 2016 heb ik dat al gezegd: er moet nu hoognodig wat gebeuren. En er is nog steeds niks gebeurd."

Andere torens nakijken

Gisteren werd duidelijk dat in de wanden van de vuurtoren grote scheuren zitten. Daardoor bestaat volgens demissionair minister Visser van Infrastructuur het risico dat de toren in kan instorten. De omgeving is meteen afgesloten, meldde de gemeente Den Helder. Vanavond is er in Den Helder een bijeenkomst voor ongeruste bewoners.

Naar aanleiding van de problemen in Den Helder zal Rijkswaterstaat ook twee andere oude vuurtorens nalopen. "De vuurtoren in Den Helder is de langste gietijzeren en nog werkende vuurtoren in Europa", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Er zijn nog twee andere gietijzeren vuurtorens, die staan in Scheveningen en Breskens."

Met 30 meter en 28 meter zijn die een stuk lager dan die in Den Helder. De Lange Jaap, zoals de toren in de volksmond heet, is met 63 meter de hoogste vuurtoren van Nederland. Bij helder weer is het licht van de toren op 54 kilometer afstand zichtbaar. Het rode bouwwerk uit 1877 is sinds 1988 een rijksmonument.