Vier jaar cel geëist voor overval op stylist Fred van Leer

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, gaat een van de overvallers van Fred van Leer vier jaar de gevangenis in. De tv-presentator en stylist werd op 18 november vorig jaar in zijn huis in Rotterdam-West belaagd door een duo dat zich voordeed als bezorgers van PostNL. De mannen hadden een vuurwapen bij zich en bedreigden hem met de dood.

Een van de overvallers loopt nog vrij rond. De 23-jarige Amsterdammer die wél is opgepakt en vandaag terechtstond, ontkent dat hij iets met de overval heeft te maken. Maar volgens justitie is er genoeg bewijs tegen Oualid S. Zo is er dna van hem aangetroffen op een achtergebleven sportschoen en op de scooter die de mannen gebruikten.

Ook was de Amsterdammer op het moment van de overval niet op school en had hij zijn telefoon uitgezet. Een dag erna zei hij op WhatsApp dat hij 'genakt' was. Dat kan betekenen: in elkaar geslagen of 'genaaid'.

Op de telefoon van de man zijn foto's gevonden van Fred van Leer. Hij volgde ook veel andere bekende Nederlanders, zei hij in de rechtszaal, zoals Ronnie Flex, Ali B. en Peter R. de Vries.

Dat er dna van hem op een schoen is gevonden, komt volgens de verdachte doordat er in een groepje mensen kleding werd geruild. Wie de vier, vijf personen zijn van wie hij wel eens outfits leende, kon hij niet zeggen.