Doe Maar cancelt afscheidstournee om ziekte Henny Vrienten

De afscheidstournee van Doe Maar is afgelast. Concertorganisator Mojo laat op zijn website weten dat het besluit is genomen omdat zanger en bassist Henny Vrienten (73) ziek is. Over de aard van de ziekte van Vrienten doet Mojo geen mededelingen. Verder meldt Mojo dat de concerten niet worden ingehaald.

"Henny en de andere Doe Maar-leden, alsmede de crew en natuurlijk alle fans, keken enorm uit naar de afscheidstournee", staat in een korte verklaring. "We betreuren allen dat de tour geen doorgang kan vinden en wensen Henny veel beterschap en sterkte."

Alle kaartkopers worden per mail geïnformeerd en krijgen hun aankoopbedrag van de tickets automatisch teruggestort. Het management van Vrienten vraagt met klem "de privacy van Henny en zijn gezin te respecteren".

Jonge tienermeisjes

De afscheidstournee van Doe Maar was al een aantal keren uitgesteld vanwege de coronalockdown. Gisteren maakte Mojo juist nog bekend dat er vanwege de beperkte zaalcapaciteit door de coronamaatregelen extra data aan de tour waren toegevoegd.

Doe Maar was in de jaren 80 een hele populaire Nederpopband, vooral bij jonge meisjes, terwijl die niet hun doelgroep waren. Bij concerten van Doe Maar vielen meisjes bij bosjes flauw. De band ging in 1984 uit elkaar. Gezegd wordt dat ze aan hun eigen succes ten onder gingen.

Na de eeuwwisseling kwam de band weer bij elkaar voor een aantal reünieconcerten. In 2013 kreeg de band een Edison als erkenning voor de muzikale prestaties sinds 1978.