Schoten afgevuurd op auto met topadviseur president Oekraïne

Onbekenden hebben in Oekraïne de auto van een belangrijke assistent van president Zelensky onder vuur genomen. De topadviseur, Serchi Sjefir, is ongedeerd, maar zijn chauffeur raakte wel gewond.

De liquidatiepoging vond plaats in het dorp Lisnyky, even ten zuiden van de hoofdstad Kiev. Volgens de politie zijn er zeker tien kogels op de auto afgevuurd. Agenten zijn een moordonderzoek begonnen.

President Zelensky is momenteel in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Hij zei dat hij niet weet wie er achter de aanval zit en of de daders uit het binnenland of van buiten Oekraïne komen. "Maar mij 'begroeten' door in een bos kogels af te vuren op de auto van een vriend van mij is een zwaktebod."