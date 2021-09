Nederlandse zeiler al weken vermist op Atlantische Oceaan

Een Nederlandse zeiler is al weken vermist op de Noord-Atlantische Oceaan tussen IJsland en Groenland. De IJslandse kustwacht en het Deense leger hebben met schepen, vliegtuigen en helikopters naar zijn houten zeilboot gezocht, maar niets gevonden.

De zoektocht werd bemoeilijkt doordat de Nederlander geen gps-tracker bij zich heeft. Wel zou hij in het bezit zijn van een zogenoemde personal locator beacon, waarmee een noodsignaal kan worden verstuurd. Waarom dit apparaat niet is gebruikt, is onbekend.

De IJslandse kustwacht zette twee weken geleden een oproep aan zeevaarders op Facebook om uit te zien naar de boot, de Laurel. Ook verspreidden de IJslanders een opsporingsbericht via de radio. Er wordt sinds zaterdag 11 september niet meer actief naar de Nederlander gezocht.

Ervaren zeezeiler

De vermiste man is de 63-jarige Eugène Eggermont uit Haarlem. Zijn familie noemt hem een avonturier, die de afgelopen jaren vaker grote einden zeilde over de Noorse Zee tussen de Shetlandeilanden, Noorwegen, de Faeröer en IJsland.

Eggermont vertrok op 8 augustus vanaf de Westmaneilanden aan de zuidwestkust van IJsland. Hij vertelde zijn familie dat hij van plan was om de oversteek te maken naar Groenland, honderden zeemijl naar het westen. Daar zou hij rond de 22ste weer contact opnemen.

Toen familieleden een week later nog niets van hem hadden gehoord, seinden ze de Nederlandse kustwacht in. Die nam contact op met de IJslandse collega's, waarna de zoekactie op gang kwam.

De familie berust in het onbekende lot van Eggermont. "We zullen hoogstwaarschijnlijk nooit te weten komen wat er met Eugène is gebeurd."