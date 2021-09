Sex and the City-acteur Willie Garson overleden

De Amerikaanse acteur Willie Garson, vooral bekend vanwege zijn rol in de tv-serie Sex and the City, is overleden. Hij is 57 jaar geworden. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt.

Garson speelde gedurende zes seizoenen Stanford Blatch, de toegewijde, stijlvolle homoseksuele beste vriend van hoofdrolspeelster Sarah Jessica Parker. Ook in de films Sex and the City en Sex and the City 2 nam hij deze rol voor zijn rekening. Vlak voor zijn overlijden was hij bezig met de opnames van een vervolg op de serie onder de naam And Just Like That.

Mozzie

Garson, geboren als William Garson Paszamant in Highland Park, New Jersey, begon al op 13-jarige leeftijd met een studie aan het Actors Institute in New York en speelde daarna honderden keren in series en films.

Behalve door Sex and the City was hij waarschijnlijk het bekendst als Mozzie, een oplichter in de tv-serie White Collar. Ook had hij terugkerende rollen in NYPD Blue, Hawaii Five-0 en Supergirl.

Garson was verder te zien in afleveringen van succesvolle series als Twin Peaks, Ally McBeal, Friends, The X-files, Cheers en films als Groundhog Day en There's something about Mary.

'Volmaakte professional'

Garson, was een voorstander van adoptiebureaus en adopteerde in 2009 zijn zoon Nathen. Die maakte het overlijden van Garson bekend via Instagram.

"Ik ben zo blij dat je al je avonturen met mij hebt kunnen delen en zoveel hebt kunnen bereiken. Ik ben zo trots op je", schreef hij in het bericht.

Cynthia Nixon, die Miranda Hobbes speelde in Sex and the City uitte haar verdriet in een tweet. "We hielden allemaal van hem en vonden het geweldig om met hem samen te werken. Hij was altijd zo grappig op het scherm en in het echte leven", schreef ze. Ook typeerde ze Garson als "een volmaakte professional".