Groot alarm om ontspoorde trein in Schotland

Bij de Schotse stad Stonehaven is groot alarm geslagen om een ontspoorde trein. Er is veel rook te zien in de omgeving van de plaats aan de Schotse oostkust.

Politie en andere hulpdiensten rukten in groten getale uit voor het incident. Nog veel hulpdiensten zijn onderweg, meldt de BBC. Volgens de krant The Scottish Sun raakten meerdere mensen gewond.

Nicola Sturgeon, leider van de Scottish National Party, noemt het een "extreem serieus incident".