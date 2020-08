Zwaargewonden bij treinontsporing in Schotland, vermoedelijk na landverschuiving

Bij de Schotse stad Stonehaven is groot alarm geslagen om een ontspoorde trein. Meerdere mensen zijn ernstig gewond geraakt, melden de autoriteiten. Volgens de Schotse krant The Scotsman is er een dode gevallen.

De trein ontspoorde ongeveer 25 kilometer ten zuidoosten van Aberdeen, vermoedelijk door een landverschuiving. Er is veel rook te zien in de omgeving van de plaats waar de trein uit de rails liep.

Dit zijn beelden van kort na het ongeluk: