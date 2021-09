Amsterdammer meldt zich voor mislukte kunstroof Zaans Museum

De politie heeft gisteravond een man uit Amsterdam aangehouden die zich heeft gemeld in verband met een mislukte kunstroof in het Zaans Museums. De 49-jarige Amsterdammer wordt ervan verdacht dat hij op 15 augustus betrokken was bij een poging om op klaarlichte dag een schilderij van Monet uit het museum te stelen.

Bij de kunstroofpoging probeerden twee mannen overdag De Voorzaan en de Westerhem van Claude Monet te stelen. Bezoekers en museumpersoneel grepen in, waardoor voorkomen kon worden dat het schilderij werd meegenomen. De politie doet nog onderzoek naar de tweede verdachte.

Bij de roof heeft één van de twee mannen ook geschoten. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Beide verdachten konden na de verijdelde diefstal op een scooter vluchten en waren sindsdien spoorloos.