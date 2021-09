VVD staat open voor aanpassen verhuurdersheffing

De VVD is eventueel bereid om te kijken of er iets kan veranderen aan de verhuurdersheffing. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer zei plaatsvervangend VVD-fractievoorzitter Hermans op vragen van PvdA en GroenLinks dat ze openstaat voor de suggestie.

Volgens PvdA en GroenLinks en ook andere partijen moet de heffing voor verhuurders van sociale-huurwoningen helemaal verdwijnen. Dat zou volgens hen veel mensen aan een huis kunnen helpen.

Hermans: "Ik zie en hoor uit alle verhalen dat de verhuurdersheffing druk legt op corporaties, maar ik zie ook om wat voor bedragen het gaat." Ze wil kijken of de heffing voor een deel kan worden verlaagd. Er zouden dan wel prestatieafspraken met de corporaties moeten worden gemaakt, zodat die in ruil voor het verlagen van de heffing ook echt gaan bouwen.

Hermans benadrukte in het debat dat ze nog geen afspraken heeft gemaakt met andere partijen over eventuele aanpassingen in de begroting. VVD-leider Rutte kondigde dit weekend aan dat Hermans met andere partijen "in het politieke midden" zou overleggen.

Desgevraagd zei Hermans in de Kamer dat ze alleen bij het merendeel van de partijen heeft gepolst wat hun wensen en ideeën zijn. "Niet om afspraken op voorhand te maken, maar omdat wij vandaag en morgen in deze Kamer op zoek moeten naar meerderheden, voor breed gedragen voorstellen." Ze vindt dat aan het eind van het debat de balans moet worden opgemaakt.