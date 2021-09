De uitzending van 22 september

De Tweede Kamer debatteert vandaag tijdens de Algemene Beschouwingen over de plannen van het kabinet. Nieuwsuur peilt de stemming in Den Haag en we praten erover met politiek verslaggever Arjan Noorlander .

Duitse verkiezingen deel 2: van vieze naar schone auto's in Wolfsburg

De opvolger van bondskanselier Merkel krijgt te maken met een land dat voor grote opgaves staat. Ook omdat een van de drijvende krachten achter het succes van de Duitse economie, de auto-industrie- over zo'n tien jaar geen benzine- of dieselauto's meer produceert. Terwijl ze daar juist hun succes aan te danken hadden. Alleen al Volkswagen was goed voor zo'n 9 miljoen auto's per jaar. Een historische omwenteling en niemand weet of dat ook gaat lukken. Het personeel van Volkswagen in de stad Wolfsburg houdt de adem in.