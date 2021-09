Bondscoach Van Gaal op het veld als hoofdtrainer Telstar: 'Louis moet winnen'

Bondscoach Louis van Gaal werkt met het Nederlands elftal toe naar de volgende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland (8 oktober), maar deze week richt hij zijn blik ook even op de nummer 18 van de Keuken Kampioen Divisie.

Van Gaal staat vandaag op het veld bij Telstar voor een training in aanloop naar de wedstrijd tegen koploper Jong AZ, waarbij hij vrijdag als hoofdtrainer op de bank zit.

Trainer Andries Jonker, die vandaag zijn verjaardag viert, doet voor de gelegenheid een stapje terug.

Voor het goede doel

De bondscoach is gestrikt door Telstar in het kader van de stichting Spieren voor Spieren, waar Van Gaal en zijn vrouw ambassadeur van zijn. Van elke kaart die er voor het duel in de Keuken Kampioen Divisie verkocht wordt, gaat er 2,50 euro naar het goede doel.

Ook de opbrengsten van de training gaan naar Spieren voor Spieren. "We vragen een bijdrage van 5 euro, inclusief koffie en thee", meldt Telstar.