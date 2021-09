Bondscoach Van Gaal even aan het roer bij Telstar: 'Veel ging er niet goed'

Van Gaal stond vandaag op het veld bij Telstar voor een training in aanloop naar de wedstrijd tegen koploper Jong AZ, waarbij hij vrijdag als hoofdtrainer op de bank zit. Trainer Andries Jonker, met wie Van Gaal samenwerkte bij Barcelona en Bayern München, doet voor de gelegenheid een stapje terug.

Bondscoach Louis van Gaal werkt met het Nederlands elftal toe naar de volgende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland (8 oktober), maar deze week richt hij zijn blik ook even op de nummer 18 van de Keuken Kampioen Divisie. Een flinke omschakeling, zo constateerde hij: "De kwaliteit van de spelersgroep is hier veel minder."

Van elke kaart die er voor het duel in de Keuken Kampioen Divisie verkocht wordt, gaat een deel naar het goede doel. De winnaar van de loterij zal vrijdag plaatsnemen op de bank als assistent van Van Gaal.

De bondscoach werd, voordat hij aan zijn klus bij Oranje begon, al gestrikt door Telstar in het kader van een loterij voor de club én de stichting Spieren voor Spieren, waar Van Gaal en zijn vrouw ambassadeur van zijn.

"Ik heb wel een leuke ochtend gehad, maar wel heel druk. Ik dacht, ik schreeuw even 'koop deze loten en dan kun je de wedstrijd verkloten'. Dat doe je dan. Maar ja, dan word je bondscoach en dan krijgt het veel meer aandacht", aldus Van Gaal.

Toch wilde de bondscoach de afspraak, die uiteindelijk via zijn vrouw Truus gemaakt werd, graag nakomen. "Ik heb het gedaan omdat het goede doel wordt ondersteund en omdat Telstar mijn oude ploeg is. En Pieter de Waard (directeur van Telstar) kan het heel goed in de markt zetten."