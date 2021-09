Texel slaat water ondergronds op voor een zoete toekomst

Op Texel zijn boeren begonnen met de bouw van een ondergrondse opslag van zoet regenwater. Het gaat om een experiment waabij over honderden meters dikke drainageslangen worden aangelegd die het water naar vijftien meter diepte brengen. Tijdens droge zomers kan het opgeslagen regenwater worden opgepompt.

"De rest van Noord-Holland kan gewoon water uit het IJsselmeer halen, maar wij zijn volledig afhankelijk van wat er uit de lucht komt vallen", vertelt akkerbouwer Mark Slot bij NH NIeuws.

"We hebben erg droge zomers gehad en dat is heel nadelig voor de landbouw. We missen dan wel 40 procent van de opbrengst."

Op Texel bestaat de ondergrond vooral uit zout water. Daarmee kun je geen gewassen verbouwen. "Door de vele zonuren en de wind is het op Texel ook altijd droger dan in de rest van Noord-Holland", zegt Slot. Met het project Zoete Toekomst Texel willen hij en zijn collega's toch zeker zijn van voldoende zoet water als dat nodig is.

Droge zomers

De akkerbouwers vangen het overtollige zoete regenwater in het najaar en de winter op en slaan het op in een ondergrondse 'zoetwaterbel'. Mocht er weer een bijzonder droge zomer komen zoals in 2018 en in 2019, dan kunnen ze met het opgeslagen water zo'n vijftig tot honderd hectare akkerland irrigeren.

Wat Slot betreft is de proef slechts een begin. "Als dit project slaagt, dan geeft het positieve kansen voor iedereen op het eiland. Maar ook voor andere gebieden op de hele wereld waar zoet water een probleem kan zijn."