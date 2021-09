Servicemedewerkers NS en conducteurs intercity Brussel staken

Servicemedewerkers van NS hebben het werk neergelegd uit onvrede over de plannen om een groot aantal servicestations op te heffen. Door de staking zijn NS-loketten op stations vandaag dicht.

"Wij zijn niet te vervangen door een praatpaal of een app", zeggen boze NS-servicemedewerkers. "Wij staan voor het behoud van het menselijke gezicht bij de NS."

Ze verzamelen zich vanochtend in het Moreelsepark in Utrecht, pal naast station Utrecht Centraal, voor een manifestatie.

In de plannen die NS eind vorig jaar presenteerde, blijven er van de 36 stations met een servicebalie nog 15 over. "NS wil het serviceaanbod beter aansluiten op de veranderende behoefte van de reiziger die steeds meer digitaal zijn zaken doet en steeds minder aan de balie", stelt het bedrijf. Doordat mensen een andere baan binnen of buiten NS hebben gevonden, kan iedereen die nu nog servicemedewerker dat volgens NS ook blijven.

Internationale conducteurs

Ook de conducteurs (trainmanagers) van NS Internationaal die werken op de intercity naar Brussel staken vandaag. Zij eisen hetzelfde loon als hun collega's op de treinen naar Londen (Thalys Eurostar en Berlijn (ICE & Nightjet).

Henri Janssen (FNV Spoor): "Wat hen extra boos maakt, is dat er geen verschil in beloning is tussen de machinisten van NS Internationaal die werken op de drie verschillende onderdelen. Waarom doet hun werkgever dat bij de conducteurs dan wel?"

Door de staking rijdt de intercity naar Brussel vandaag alleen tussen Breda en Brussel. De NS adviseert reizigers om kort voor vertrek de reisplanner te raadplegen.