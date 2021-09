Wekdienst 22/9: Algemene Politieke Beschouwingen • Uitspraak over etnisch profileren

Wekdienst 22-9 - ANP

Goedemorgen! Vandaag zijn in Den Haag de Algemene Politieke Beschouwingen en doet de rechtbank uitspraak over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee. Maar eerst het weer: na een regionaal mistige start volgt een zonnige en droge nazomerdag. De middagtemperaturen zijn aangenaam, het wordt tussen de 19 en 22 graden. In het noorden is de sluierbewolking soms wat dikker. Donderdag is het tijdelijk wisselvalliger en iets koeler. Vanaf vrijdag keert het droge en zonnige weertype terug.

Weerkaart 22-9 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Den Haag vindt het belangrijkste debat van het jaar plaats: de Algemene Politieke Beschouwingen. D66-leider Sigrid Kaag zal de plannen van het kabinet niet becommentariëren. Omdat zij er als voormalig minister aan heeft meegeschreven vindt zij dit "democratisch onzuiver".

De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in een zaak over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee. De zaak is aangespannen door een groep van burgers en maatschappelijke organisaties.

Servicemedewerkers van NS leggen het werk neer uit onvrede over de plannen om een groot aantal servicestations op te heffen. Door de staking zullen NS-loketten op stations dicht zijn. Wat heb je gemist? In de Australische stad Melbourne zijn gebouwen beschadigd door een aardbeving met een kracht van 6,0. De beving was op veel plekken in het zuidoosten van het land te voelen was, van de steden Adelaide tot Sydney. Premier Morrison zei vanuit de VS, waar hij op bezoek is, dat hij nog geen berichten heeft over slachtoffers. "Dus dat is heel goed nieuws en laten we hopen dat dat zo blijft", zei hij tegen journalisten. "Een aardbeving van deze aard kan zeer verontrustend zijn. Het zijn zeer zeldzame gebeurtenissen in Australië." De aardbeving werd ook gevoeld tijdens de live-uitzending in deze tv-studio:

Aardbeving tijdens tv-uitzending Melbourne - NOS

En dan nog even dit: Naast een nieuw album en een reeks optredens volgend jaar lanceert de Zweedse popgroep ABBA nog een initiatief: een campagne om ervoor te zorgen dat muzikanten netjes geregistreerd worden, zodra zij muziek in de studio opnemen. Dat gaat nu nog te vaak mis, zegt ABBA-frontman Björn Ulvaeus tegen de BBC. Daardoor weten bijvoorbeeld streamingdiensten niet goed wie ze moeten uitbetalen. Het programma heet Called Credits Due en moet ervoor zorgen dat iedereen die meewerkt aan het maken en opnemen van muziek, goed geregistreerd wordt. Van schrijvers en producers tot aan technici in de studio. "Achter de schermen werken heel veel mensen mee, maar die krijgen niet altijd de credits die ze verdienen", zegt Ulvaeus. Op 5 november brengt ABBA na 39 jaar een nieuw album uit. Daarnaast gaat de Zweedse band een reeks concerten geven in Londen, in een stadion dat de band momenteel speciaal hiervoor in Londen laat bouwen. Zo klinkt het nieuwe nummer 'I still have faith in you':