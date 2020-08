Auto rijdt Haags terras op, twee gewonden

Een automobilist is vanochtend ingereden op een terras in een winkelstraat in de Haagse wijk Rustenburg Oostbroek. Twee terrasbezoekers raakten lichtgewond.

Het terrras zat vol op het moment van het ongeluk, zegt een medewerker van het café tegen Omroep West: "Voor het terras staat een hokje waar mindervaliden hun wagentje in kunnen zetten. Een auto is blijkbaar uit de bocht gevlogen en tegen dit hokje aangekomen. Vervolgens duwde hij het hokje tegen een aantal tafels aan en vielen de mensen aan die tafels op de grond."

De bezoekers kwamen er met lichte verwondingen vanaf. "Mensen zijn vooral geschrokken. Met de verwondingen viel het gelukkig wel mee." De klap was straten verderop te horen, schrijft een Twitteraar.

De bestuurder is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. De politie onderzoekt hoe de auto op het terras aan de Dierenselaan is beland.