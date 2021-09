Opvallende vriendelijke staredown tussen Verhoeven en Overeem

Op 23 oktober stapt Rico Verhoeven in het Gelredome opnieuw de ring in voor een wereldtitelgevecht in het kickboksen. Met Alistair Overeem heeft hij een tegenstander van formaat. Bij de staredown spraken de twee gisteren met respect over elkaar, maar Overeem daagde Verhoeven ook even uit: "Hij is mijn type niet." En daarna tegen de NOS-verslaggever: "En jij ook niet."

Verhoeven kijkt Overeem in de ogen: 'Nieuwe auto tegen een oude auto' - NOS

Waar bij veel staredowns in het kickboksen een wat grimmige sfeer opgewekt wordt, was dat bij Verhoeven en Overeem niet het geval. De twee gaven elkaar na het uitwisselen van de boze blikken zelfs een vriendelijk handje. Het bleef bij een woordenspel. "Ik heb Rico op tv gezien, hij is gewoon niet mijn type. Meer zeg ik daar niet over", zei Overeem. "Over het algemeen zijn al met interacties met Rico erg positief. Hij is een rolmodel voor het kickboksen in Nederland, daar respecteer ik hem voor." Standaard zetten Verhoeven is al sinds juni 2014 de wereldkampioen zwaargewicht bij organisator Glory. Hij wil in de toekomst graag filmacteur worden, maar eerst dient hij zijn kickbokscontract tot medio 2023 uit. "Ik denk nu niet aan stoppen, dat zien we later wel. Een mijlpaal waar ik aan werk is om tien jaar onafgebroken wereldkampioen te zijn. Daarmee zet ik een standaard voor de nieuwe generatie", aldus de 32-jarige Verhoeven.

Rico Verhoeven en Alistair Overeem tijdens hun persmoment in NXT studios in Utrecht - ANP