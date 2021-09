Het nieuwe PEC is historisch slecht begonnen: 'Maar we gaan ook weer opstaan'

Voorafgaand aan de zesde competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam (vanavond 21.00 uur) is duidelijk wat er moet gebeuren in de Hanzestad. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet ook trainer Art Langeler.

Clubman Bram van Polen is bezig aan zijn vijftiende jaargang als profvoetballer van PEC Zwolle. Maar belabberder dan dit seizoen heeft hij het in al die jaren nog niet meegemaakt. Dat durft hij wel te stellen.

Afgelopen zondag was voor Van Polen extra pijnlijk, omdat het de IJsselderby tegen de grote rivaal Go Ahead Eagles betrof. Hij vond troost bij de supporters, die de ploeg tot zijn genoegdoening door dik en dun blijven steunen. "Zij hebben het geloof nog en wij ook."

"Die wedstrijd tegen Eagles was er eentje waarvan je dacht en hoopte: dat kan wel eens een ommekeer zijn", aldus Langeler, wiens voorgevoel niet bleek te kloppen. "Maar onrust en paniek, dat is er niet in mijn beleving."

"In potentie zijn we goed genoeg", weet Langeler zeker. "Maar we moeten ook reëel zijn. Als je kijkt wat we hebben kunnen brengen op het veld deze afgelopen wedstrijden, is het wel vaak aan de matige kant geweest."