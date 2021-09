Er valt iets te halen voor de Kamer bij deze Algemene Beschouwingen

Demissionair premier Rutte was er gisteren duidelijk over: er is voldoende geld beschikbaar voor het oplossen van de grote problemen van Nederland. Die uitgestoken hand zullen de partijen in de Tweede Kamer vandaag en morgen met graagte accepteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Het wordt gezien als het belangrijkste debat van het jaar, daags na Prinsjesdag. Toch staat de uitkomst meestal vast: de Kamer steunt in meerderheid de Miljoenennota, de begroting van het kabinet. Normaal gesproken is er weinig ruimte voor extra plannen, zeker niet van oppositiepartijen.

Dat is dit jaar anders. Rutte nodigde de Kamerleden gisteren zelfs uit om met extra plannen te komen en ze mogen nog wat kosten ook. Honderden miljoenen zeker. De VVD van Rutte is zelfs bereid om de 1 miljard euro die eigenlijk bedoeld was als lastenverlichting voor het bedrijfsleven, beschikbaar te stellen.

Kabinetsformatie

Doel is volgens Rutte het 'opplussen' van de begroting, om aan te tonen dat er wel degelijk beleid wordt gemaakt in deze demissionaire periode zonder zicht op een nieuw kabinet. "Dit is echt een poging om in het brede politieke midden aan Nederland te laten zien: we kunnen dingen met elkaar doen."

En die goede samenwerking kan mogelijk ook tot een doorbraak leiden in de haperende kabinetsformatie. Dat is niet een doel op zich, beklemtoonde Rutte gisteren. Zijn uitgestoken hand is "geen trucje" om partijen te verleiden tot samenwerking met een eventueel minderheidskabinet. Maar tegelijkertijd zei hij te verwachten dat juist deze week een doorbraak mogelijk is.

Afschaffen verhuurdersheffing

PvdA en GroenLinks, die ook tijdens de Algemene Beschouwingen samen optrekken, zullen vandaag voorstellen om de zogeheten verhuurdersheffing af te schaffen. Dat is de heffing die woningcorporaties sinds 2013 betalen over de waarde van hun huurhuizen.

Die levert de schatkist jaarlijks zo'n 1,8 miljard euro op, maar leidt volgens veel partijen ook tot hogere huren. Door de heffing af te schaffen kunnen de corporaties de huren verlagen en meer woningen bouwen, zo is de redenering van partijleiders Lilianne Ploumen en Jesse Klaver.

Ploumen en Klaver over hun plannen: