Schade aan gebouwen in Melbourne door 'zeldzame' aardbeving

Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat de buitenmuur van een gebouw deels is ingestort.

De Australische geologische dienst Geoscience Australia meldt dat de beving op veel plekken in het zuidoosten van het land te voelen was, van de steden Adelaide tot Sydney. Het epicentrum lag op zo'n 10 kilometer diepte bij de plaats Mansfield, gelegen op zo'n 200 kilometer ten noordoosten van Melbourne.

Premier Morrison zei vanuit de VS, waar hij op bezoek is, dat hij nog geen berichten heeft over slachtoffers. "Dus dat is heel goed nieuws en laten we hopen dat dat zo blijft", zei hij tegen journalisten. "Een aardbeving van deze aard kan zeer verontrustend zijn. Het zijn zeer zeldzame gebeurtenissen in Australië."

Volgens Geoscience Australia zijn aardbevingen in het oosten van Australië ongewoon, omdat het relatief ver van breuklijnen ligt op de Indo-Australische plaat. De aardbeving van vandaag was zwaarder dan die in 1989 bij de stad Newcastle. Daarbij vielen dertien doden.