President Xi: China bouwt geen kolencentrales meer in buitenland

China gaat geen nieuwe kolencentrales meer in het buitenland bouwen. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping toegezegd in zijn toespraak tot de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Xi gaf verder geen details, maar het kan betekenen dat de financiering van kolencentrales in ontwikkelingslanden beperkt gaat worden. China staat onder zware diplomatieke druk om te stoppen met de financiering van steenkolen in het buitenland. Door het besluit van China wordt het voor de wereld makkelijker om de doelen voor de CO2-uitstoot van het klimaatakkoord van Parijs te halen.

"China zal meer steun verlenen aan andere ontwikkelingslanden bij de ontwikkeling van groene en koolstofarme energie, en zal geen nieuwe kolengestookte energieprojecten in het buitenland bouwen", zei Xi in zijn vooraf opgenomen videotoespraak. In de speech benadrukte hij ook dat China vreedzame bedoelingen heeft op het gebied van internationale betrekkingen.

VS 'absoluut opgetogen'

Eerder deden Zuid-Korea en Japan al soortgelijke toezeggingen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry drongen er bij China op aan om het voorbeeld van die twee Aziatische landen te volgen.

"Het versnellen van de wereldwijde uitfasering van steenkool is de allerbelangrijkste stap om de 1,5-graaddoelstelling van het Akkoord van Parijs binnen bereik te houden", zei Guterres in een verklaring.

Kerry zei dat hij verheugd was met de aankondiging van de Chinese president. Guterres benadrukte dat er nog wel "een lange weg" is te gaan om van de aankomende klimaatbijeenkomst in Glasgow een succes te maken.