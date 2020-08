Weerrecord: Voor het eerst zeven dagen achtereen tropisch in De Bilt

In De Bilt is het vandaag voor de zevende dag op rij 30 graden geworden. Daarmee is een uniek record gebroken, zegt Weerplaza. Niet eerder was het een week lang zo warm bij het officiële meetstation in De Bilt.

De afgelopen dagen zijn in het hele land al warmterecords gebroken. Tot vandaag stond het record op zes dagen tropische warmte in De Bilt; dat was in 1941 en 1975 het geval.

In Maastricht werd het in 1975 zelfs vijftien dagen achtereen tropisch. "Dit jaar zullen we hier waarschijnlijk niet aan komen. Op 5 augustus werd het voor het eerst 30 graden in Maastricht en zoals het er nu uit ziet, houdt dit tot vrijdag aan. Dan zakt de temperatuur weer onder deze tropische waarde. Dit jaar komen we dus niet verder dan tien dagen tropische warmte in Maastricht", zegt meteoroloog Leon Saris van Weerplaza.



Morgen wordt het nog eenmaal tropisch warm in De Bilt, waardoor het dan acht dagen achter elkaar tropisch is. En dan wordt dus opnieuw een record gebroken.