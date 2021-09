Groenen geniet van wondergoal tegen IJsland: 'Daniëlle zei al: schiet nou eens'

Ze scoorde prachtig, gaf de assist bij de openingstreffer én stapte met de Oranjevrouwen als winnaar van het veld. De haar kenmerkende lach was dan ook veelvuldig te zien bij Jackie Groenen, kort na de 2-0 zege op IJsland in de WK-kwalificatiereeks.

"Dit is een best wel prettig gevoel", aldus Groenen. "Ze hadden een gevaarlijke rechtsbuiten die er best wel vaak doorheen kwam, maar ik vond dat ze dat achterin goed opvingen. Ik denk dat we het best goed gedaan hebben, vandaag."

Prachtgoal

Best goed, inderdaad. De zege was verdiend en leverde drie "echt heel belangrijke" punten op. En dan was daar nog dat moment twintig minuten na rust, toen Groenen bijzonder fraai raak knalde van een meter of 25.

"Het is echt toevallig, want in de rust zei Daniëlle (van de Donk) tegen mij: als je rond de zestien komt, schiet nou gewoon eens. En toen deed ik het en ging hij er goed in."