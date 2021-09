FBI bevestigt: gevonden lichaam in vermissingszaak VS is van Gabby Petito

Het lichaam dat zondag werd gevonden in een nationaal park in de Amerikaanse staat Wyoming blijkt van de 22-jarige vermiste Gabby Petito. De FBI meldt dat ze door een misdrijf om het leven is gebracht.

De zaak rond Petito houdt de VS al dagen in zijn greep. De vrouw was sinds afgelopen juni met haar verloofde Brian Laundrie bezig aan een rondreis door de VS. Omdat het haar ambitie was reisschrijver te worden, beschreef ze het verloop van de trip via sociale media. In oktober zouden ze hun reis van de oostkust naar het westen in de staat Oregon afronden.

Verloofde is spoorloos

Op 25 augustus gaf Petito voor het laatst een update over de reis. Enkele dagen later kwam Laundrie in zijn eentje met hun auto terug in zijn woonplaats in Florida. Ondanks aandringen van haar ouders weigerde hij te zeggen waar Petito was gebleven. Op 11 september gaven haar ouders haar als vermist op.

Tijdens het politieonderzoek werd duidelijk dat Petito en Laundrie anderhalve week voor haar verdwijning na een ruzie waren gestopt door agenten in de staat Utah. De twee waren uit elkaar gehaald om af te koelen maar mochten daarna verder reizen.

Laundrie keerde zonder Petito terug van de rondreis. Hij is niet meer gezien sinds hij vorige week zijn ouderlijk huis in Florida verliet. Er wordt al dagen naar hem gezocht in een moerassig natuurpark.