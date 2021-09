Willem II zet goede seizoenstart door bij RKC en staat nu (even) tweede

Het was alweer de vierde zege van Willem II dit seizoen, dat na zes duels voorlopig tweede staats in de eredivisie. PSV en sc Heerenveen kunnen de Tilburgers morgen weer passeren.

Voor rust viel er weinig te beleven in het Mandemakers Stadion. De kansen waren schaars. Willem II kwam wel een aantal keer gevaarlijk voor het doel, maar het vizier stond niet op scherp. Zo schoot Dries Saddiki huizenhoog over.

Ook na rust was Willem II dreigender dan RKC en dat resulteerde in de voorsprong voor de Tilburgers. Op een poging van Görkem Saglam kon de RKC-verdediging nog redding brengen, maar in de rebound was Kwasi Wriedt attent.

Slotoffensief RKC

RKC stelde daar in het begin van de tweede helft weinig tegenover en kwam maar moeizaam van de eigen helft af. Willem II bleef aanvallen en via Mats Köhlert werd de voorsprong van de bezoekers verdubbeld.

Na het tweede doelpunt van Willem II zocht RKC wel nadrukkelijker de aanval. De aansluitingstreffer hing in de lucht, maar het duurde tot diep in de blessuretijd tot de 2-1 op het scorebord stond. Melle Meulensteen tekende voor de enige Waalwijkse treffer van de avond. De gelijkmaker zat er niet meer in.