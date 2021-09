Inter wint van concurrent Fiorentina, Atalanta maakt geen fout tegen Sassuolo

Internazionale is in ieder geval voor een dag terug aan kop van de Serie A. Op bezoek bij concurrent Fiorentina was de ploeg met 3-1 te sterk. Atalanta Bergamo won in eigen huis met 2-1 van Sassuolo.

Bij Inter stond Denzel Dumfries, die afgelopen weekend nog uitblonk tegen Bologna, niet in de basis. Stefan de Vrij mocht wel beginnen en bleef ook de hele wedstrijd staan.

Fiorentina maakte in de eerste helft duidelijk dat het speelde om te winnen. De thuisploeg viel aan en kwam op voorsprong via Riccardo Sottil, die het eindstation was van een mooie aanval.