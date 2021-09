Voetbalsters revancheren zich, mede dankzij prachtgoal Groenen, met zege op IJsland

0-1 - Pro Shots

De Nederlandse voetbalsters hebben zich hersteld van de teleurstellende remise tegen Tsjechië (1-1). In de kwalificatiecampagne voor het WK van 2023 waren de Oranjevrouwen met 2-0 te sterk voor IJsland. In een koud en guur Reykjavik maakten Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen (met een wonderschone uithaal) het verschil. Voor Mark Parsons is het de eerste overwinning als bondscoach van Oranje.

Sterkste opponent Op papier gold IJsland, de nummer 17 van de FIFA-ranking, als de sterkste opponent van Oranje op weg naar het WK. De ploeg plaatste zich net als Nederland als groepswinnaar voor het EK van komende zomer in Engeland. Bovendien herinneren speelsters als Lieke Martens en Van de Donk zich wellicht nog hoe de IJslandsen hen in 2013 de weg versperden naar de knock-outfase van het EK in 2013. De maakster van de enige goal in het laatste groepsduel destijds, Dagný Brynjarsdóttir, is bovendien een goede bekende van Parsons. De IJslandse middenveldster (tegenwoordig West Ham United) werd in 2017 met Portland Thorns kampioen van Noord-Amerika. Rommelig In een rommelige openingsfase nam IJsland brutaal het initiatief. De eerste kans was echter voor Oranje: Vivianne Miedema kapte zich knap vrij, maar haar inzet ging rakelings voorlangs.

Vivianne Miedema neemt het IJslandse doel onder vuur. - Pro Shots

Ook Van de Donk, die door Parsons als hangende rechtsbuiten was opgesteld, had de score kunnen openen, maar ze kreeg haar hoofd niet goed tegen de bal. Aan de andere kant werd keepster Sari van Veenendaal bijna in de korte hoek verrast door een als voorzet vermomd schot van Sveindir Jonsdottir. De door Wolfsburg aan het Zweedse Kristianstad verhuurde aanvalster zou de hele eerste helft een plaag vormen voor de Nederlandse defensie. Van de Donk breekt de ban Net toen de twijfel in de ploeg leek te sluipen, verstuurde Jackie Groenen een slim passje naar Van de Donk die koeltjes afrondde: 1-0.

De Oranjevrouwen komen op voorsprong op IJsland, via Daniëlle van de Donk.



De middenvelder van Lyon wordt gevonden door Jackie Groenen en schiet uit de draai raak.#ijsned pic.twitter.com/ciCuKStbPI — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 21, 2021

Na rust kwam Oranje een stuk beter voor de dag, al duurde het even voordat de volgende echte kans te noteren viel. Die kans kwam na bijna een uur, toen Miedema oog had voor de lopende Sherida Spitse. De in de basis teruggekeerde middenveldster schoof de bal echter naast het doel. Even daarna sloeg de schrik de Nederlandse speelsters om het hart toen Brynjarsdóttir de bal ontving uit een verrassend genomen inworp en het zijnet raakte.

Wereldgoal Groenen De 2-0 van Nederland viel vervolgens uit het niets, maar was daarom zeker niet minder fraai. Groenen kreeg de bal op een meter of vijfentwintig en poeierde de bal zonder twijfel in de IJslandse bovenhoek.

Boem! Wat een knal van Jackie Groenen. Ze probeert het maar eens van afstand en schiet prachtig raak in de bovenhoek.#ijsned pic.twitter.com/PksdvCqZI5 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) September 21, 2021

Daarna was het IJslandse verzet gebroken en kon Nederland rustig op zoek naar meer doelpunten. Miedema en Van de Donk kregen kansen en Spitse probeerde de treffer van Groenen te overtreffen met een knappe poeier van grote afstand, maar een derde goal zat er niet in.

Tweede in groep C Nederland is na twee duels tweede in groep C van de WK-kwalificatiecampagne. Tsjechië, dat Oranje afgelopen vrijdag verrassend op 1-1 hield, won namelijk met 8-0 van Cyprus. Juventus-spits Andrea Staskova, die vrijdag ook al tekende voor de Tsjechische treffer, maakte er vanavond twee.

De stand in groep C van de WK-kwalificatie. - NOS

Eind oktober staan voor Oranje de uitwedstrijden tegen Cyprus en Wit-Rusland op het programma. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Mocht Nederland tweede worden, dan kan het WK alsnog via play-offs bereikt worden.