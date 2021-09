200 asielzoekers vanwege ruimtegebrek naar noodopvang in Heumensoord

Ongeveer 200 bewoners van de centrale opvang in Ter Apel worden vandaag overgebracht naar de noodopvanglocatie voor Afghaanse evacués in Heumensoord. Dit meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Door een recente toestroom van nieuwe asielzoekers zijn er in Ter Apel onvoldoende opvangplekken. Daarnaast is er ook onvoldoende capaciteit om mensen uit de opvang in Ter Apel naar andere locaties te laten verhuizen.

"De komende dagen en weken komen er verschillende tijdelijke locaties beschikbaar, maar deze week kunnen we daar nog geen gebruik van maken. Dat maakt dat Heumensoord nu wordt ingezet voor de noodopvang van reguliere asielzoekers", zegt een woordvoerder van het COA.

"Het COA hoopt in overleg met gemeenten en provincies snel nieuwe opvang te vinden en werkt daar hard aan, in nauwe samenwerking met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken."

Tekort aan opvanglocaties

Het COA heeft op het moment een groot tekort aan opvanglocaties. Een groter aantal mensen dan normaal vraagt asiel, mede door de komst van de evacués uit Afghanistan. Ook is er een gebrek aan woonruimte in Nederland, waardoor zogenoemde statushouders langer in de opvang moeten blijven. Eerder deed het kabinet een oproep aan gemeenten om waar mogelijk hulp te bieden.

Vandaag maakte het COA ook bekend dat het een noodopvang wil openen voor 600 asielzoekers in een hal van het evenementencomplex WTC Expo in Leeuwarden. In maart 2020 was in het complex ook al een noodopvang gevestigd voor asielzoekers. In Farmsum, in de provincie Groningen, worden 150 asielzoekers opgevangen.