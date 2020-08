Herlings steviger aan de leiding in MXGP na tweede GP in Letland

Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de leiding in het MXGP-klassement verstevigd. De wereldkampioen van 2018 vergrootte zijn voorsprong op naaste concurrent Tim Gajser, dankzij twee derde plaatsen in de GP van Letland. Glenn Coldenhoff, afgelopen weekend nog winnaar in Letland, werd in de eerste manche zevende, maar viel in de tweede omloop uit met een ribblessure.

De MXGP-coureurs werken, om een inhaalslag te maken na de coronapauze, drie grands prix af in acht dagen op hetzelfde circuit in Letland. Herlings had drie dagen geleden, bij de eerste GP, al moeite met de start op de harde zandbaan en dat was woensdag in de eerste manche niet anders.

In de eerste bocht werd Herlings opgehouden door een valpartij, waardoor hij zich vanuit het achterveld naar voren moest zien te rijden. Die inhaalrace eindigde uiteindelijk zeer verdienstelijk op de derde plaats.

Tweede omloop

De tweede manche begon veel beter voor Herlings, die zich na de eerste bocht direct in de top-5 meldde. Na twee rondes nam hij zelfs de leiding, maar kort voor het einde gaf hij die positie uit handen door een valpartij. Herlings zag vervolgens Arminas Jasikonis en Jeremy Seewer voorbijkomen en kon hen niet meer achterhalen.

De dagwinst in Letland ging naar Antonio Cairoli. De zevenvoudig wereldkampioen in de MXGP boekte zijn eerste zege van dit seizoen en steeg naar de derde plaats in het WK-klassement. Tim Gajser, de titelverdediger en huidige nummer twee, kende een mindere dag. Hij behaalde door een crash geen punten in de eerste manche en eindigde in de tweede als vijfde.